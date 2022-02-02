Полный комплект карт: уникальные предложения от Forte Bank
Многие клиенты банков Казахстана и любой другой страны мечтают об универсальной карте, которая могла бы использоваться в качестве зарплатной, для ведения бизнеса, получения кредита и т. д. Учитывая данные потребности своих клиентов, многие банковские учреждения стараются предлагать новые продукты для повышения комфорта обслуживания вкладчиков. Так, совсем недавно Forte Bank объявил о презентации трёх новых карточных продуктов: ForteBlue, ForteSolo, ForteBlack. Какими особенностями и достоинствами обладают новинки? Предлагаем вместе разобраться в этом вопросе.
Обзор продукта ForteBlack
Данный продукт от Forte Bank представляет собой уникальную дебетово-кредитную карту. Кроме использования собственных денег на покупки и переводы, держатели могут пользоваться кредитными возможностями:
Лимит на получение кредитов составляет 3 млн. тенге со льготными периодами до 90 суток (возврат денег без процента).
Взятие беззалогового кредита до 5 млн. тенге с моментальным зачислением средств на карточку (не нужно подавать заявку при личном посещении отделения банка).
Рассрочка на любые сервисы до 3 млн. тенге. Данная опция доступна через специальное приложение Forte – для этого клиент должен указать, что последующая покупка планируется в рассрочку, функция автоматически активируется, и любые виды следующей транзакции по карте превратятся в рассрочку. Особенность опции – возможность перевода в рассрочку прошлых покупок, сделанных за счёт кредитного лимита. Сумма кредитных средств также доступна для возврата без процентов на протяжении 3 месяцев.
Главные условия пользования картой ForteBlack:
возможность бесплатного открытия через приложение Forte –карточку можно использовать сразу после активации;
в любой момент можно заказать доставку пластикового варианта карточки, который привозят в кратчайший срок;
отсутствие платы за обслуживание;
снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира с лимитом 500 тысяч тенге;
бесплатные транзакции на карты любых банков Казахстана с ограничением 1 млн. тенге.
Оформление карт ForteBlue и ForteSolo
Для людей, которые не планируют брать кредиты и осуществлять покупки в рассрочку, ForteBank предлагает воспользоваться дебетовой картой ForteBlue. Эта карточка практически идентичная предыдущему варианту по условиям оформления и использования, за исключением отсутствия услуг кредитования. Использование, обслуживание, лимиты по снятию наличных и транзакции одинаковы.
Ещё один вид карты «новой реальности» – ForteSolo – является отличным вариантом для людей, которые нуждаются в расширенной поддержке и бо́льшем количестве сервисов. Выпуск и доставка пластиковой карточки осуществляются так же, как с ForteBlack и ForteBlue, при этом лимиты тут увеличены: при снятии наличных установлено ограничение 1 млн., а на транзакции другим клиентам – 3 млн. тенге. Есть у ForteSolo и другие отличительные особенности, которые касаются особого уровня обслуживания и доступа к партнёрским сервисам:
Получение персонального менеджера, закрепляемого за конкретными клиентами: данные специалисты могут посоветовать, как выгодно оформлять займы либо переносить кредиты из других банков, составить личные финансовые планы и т. д.
Юридическое консультирование позволяет получить профессиональные ответы по различным правовым вопросам (налоговое, трудовое, корпоративное и другие виды права).
Телемедицина: предусматривает круглосуточную консультацию с врачами в специальных онлайн-чатах – возможна отправка анализов специалистам, задавание вопросов, спрашивание рекомендаций по проведённому обследованию и пр.
Страхование: возможно застраховать покупки (от краж, случайных поломок, утери) и другие риски (например, задержка авиарейса).
Личный консьерж: сотрудник банка, выполняющий поручения клиента (бронирование номера в отеле, отправка цветов сестре, покупка билетов в кинотеатр и др.).
Данные услуги держатели карт Solo получают совершенно бесплатно. К тому же плата за обслуживание карточкой не взимается при ежемесячных покупках на сумму свыше 100 тысяч тенге.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!