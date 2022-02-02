Чиновника накажут по поручению премьер-министра страны, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Казахстане чиновников сократят на 25% Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на сайте primeminister.kz, на заседании инвестштаба рассмотрели итоги исполнения целевых индикаторов по привлечению инвестиций за 2021 год и планы на 2022 год. Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 13,2 триллиона тенге, что на 7,3% больше показателя 2020 года. Индексы физического объема инвестиций выросли в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза, строительстве – в 1,2 раза, сельском хозяйстве – в 1,3 раза. Годовой план по привлечению инвестиций в основной капитал по республике выполнен на 94%. Целевые показатели перевыполнены в Шымкенте (115,5%), Актюбинской (101,8%) и Костанайской (101,3%) областях. Небольшое недостижение наблюдается в Карагандинской области (99,9%), Алматы (99,8%), Атырауской (99,1%), Жамбылской (97,4%), Павлодарской (96,2%) областях и Нур-Султане (96,1%). Заметное неисполнение плана зафиксировано в Восточно-Казахстанской (92,1%), Мангистауской (90,8%), Алматинской (89,7%), Акмолинской (89,4%), Туркестанской (82,5%) и Северо-Казахстанской (80,4%) областях. Наихудшие показатели отмечаются в Западно-Казахстанской (69,6%) и Кызылординской (66,4%) областях. Заместители акимов этих двух регионов по поручению премьер-министра будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Следует отметить, что 30 декабря отрасль инвестиций курировал Аманжол Алпысбаев. Однако распоряжением главы региона от 30 декабря 2021 года он был освобождён от занимаемой должности. Его полномочия были прекращены ввиду сложившихся рабочих обстоятельств, несовместимых с государственной службой.
– Отстающим регионам следует обратить внимание на необходимость строгого соблюдения установленных KPI. Акимы будут нести персональную ответственность за недостижение целевых индикаторов. Государственным органам и акиматам продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций, — подчеркнул Алихан Смаилов.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны по итогам девяти месяцев 2021 года увеличился на 49% и составил $18,7 миллиардов тенге. В топ-10 государств-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, КНР, Россия, Великобритания, Бельгия, Турция, Южная Корея и Франция.