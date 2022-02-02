Речь идёт только о социально значимых продовольственных товарах, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На Instagram-странице акимата
Уральска местных жителей попросили сообщать о завышенных ценах на социально значимые товары.
- Если вы видите повышение цен на социально значимые товары в супермаркетах или магазинах, вы можете позвонить по телефону 51-54-53. Также просим вас отправить в what'sapp (8 700 010 91 09) фотографии, на которых зафиксирована завышенная цена на указанные товары, название и адрес супермаркета или магазина. Мониторинговая группа будет проводить проверки по выявленным данным, - говориться в сообщении.
Однако пользователи сети в комментариях задались вопросами: с чем сравнивать цены, какими они должны быть, что входит в перечень социально значимых товаров?
- Что значит «если вы видите повышение цен»? Для этого вы опубликуйте везде, какие цены зафиксированы и на какие продукты. Тогда вам и позвонят, возможно. Что за обращение без конкретных данных?!, - написала пользователь svetlanabrekeeva.
- Какие цены должны быть у товара ? Что бы мы могли сравнивать их цены, - спросила пользователь aset7region.
Стоит отметить, что также недавно западноказахстанцам уже предоставили номера, куда они могут сообщать о завышении цен
на социально значимые продукты. При этом, каковы установленные цены (то есть как узнать, что цена завышена),
остаётся только догадываться - их нет.
Сегодня, второго февраля, дозвониться до руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жумакелди Батырниязова нам не удалось. Однако две недели назад он сообщал, что на расчёт предельных цен на продукты может уйти целый месяц, однако они выработали другой механизм борьбы с необоснованным ростом цен.
- Если, к примеру, вы вчера ещё покупали рис условно по 250 тенге, а сегодня он стоит в этом магазине 300-350 тенге, очевидно цена завышена. Сообщайте о таких фактах нам, а уже мы примем меры. Мы разработали такой механизм, чтобы оперативно реагировать на необоснованное завышение цен. Кстати, по таким фактам мы готовы рассмотреть и другие наименования продуктов, не только из списка социально значимых товаров, - заверил Жумакелди Батырниязов.
Список социально значимых продовольственных товаров:
- мука пшеничная первого сорта
- хлеб из муки первого сорта
- рожки
- крупа гречневая
- рис
- говядина лопаточно-грудная часть
- части курицы (бедро, голень)
- молоко пастеризованное 2,5%
- кефир 2,5%
- творог
- яйца первой категории
- масло подсолнечное
- масло сливочное
- картофель
- морковь
- лук репчатый
- капуста белокочанная
- сахар-песок
- соль
Кроме того, две недели назад дешёвую продукцию из стабфонда (а это и есть социально значимые товары)
уральцы не могли найти в минимаркетах
. Хотя эти киоски были открыты именно для продажи продукции по сниженным ценам.
