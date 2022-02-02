- Сейчас в среднем кредиты берут до одного года. Это очень много рассрочки и сумма очень маленькая. Насколько я помню, средний заем потребительский чуть больше 300 тысяч тенге. Казахстанцы должны понимать, что если они берут кредит, за счёт чего они должны его возвращать. В этой сфере регулирование будет идти именно в части именно регулирования долговой нагрузки, чтобы не набирали какое-то критичное количество кредитов. Могли брать столько, сколько они могут гипотетически выплатить, - сказала Асем Нургалиева, исполнительный директор Первого кредитного бюро Алматы

Иллюстративное фото из архива "МГ" В прошлом году Первое кредитное бюро зафиксировало активный рост (около 43%) по розничным займам. Больше казахстанцы стали брать и товаров, сумма потребительских займов превышает пять триллионов тенге.Пока же действующие займы имеют порядка шести миллионов человек.