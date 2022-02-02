Любители автомобильных путешествий знают, насколько важно правильно рассчитать расстояние между городами.
Любители автомобильных путешествий знают, насколько важно правильно рассчитать расстояние между городами. От этого будет зависеть стоимость поездки: сколько топлива придется истратить. Не менее важна эта информация и для перевозчиков, у которых сумма фрахта в основном зависит от километража.
В доинтернетные времена расстояние, например, от Уральска до Актобэ
рассчитывали по карте. Можно было воспользоваться и специальным справочником. В наш век, когда любая информация есть в Сети, расстояние между городами можно посмотреть на специальных сайтах.
Сайты для определения расстояний
Чтобы определить расстояние между городами, можно просто вбить в поисковик браузера запрос и выбрать средний из показателей Google. Но эти результаты неточны, возможны значительные погрешности.
Гораздо лучше использовать специальные сайты для расчета расстояний, например 2markers
. Пользоваться таким сервисом довольно просто:
- нажать кнопку «Откуда» и ввести в открывшееся поле пункт отправления;
- кликнуть «Куда», чтобы указать путь прибытия.
Система рассчитает расстояние. Ниже откроется карта, где будет указан оптимальный маршрут поездки с промежуточными населенными пунктами. Можно также рассчитать расход топлива на это расстояние. Сайт работает бесплатно. Язык и страну легко изменить в верхней правой вкладке.
Методы измерения расстояний между городами
Если вы посетите несколько подобных транспортных сайтов, то увидите, что расстояние между одними и теми же пунктами может отличаться. Причина этому — различные подходы к измерению.
Раньше было принято за единицу отсчета брать здание главпочтамта. Но в одном городе почта может располагаться в центре, в другом — на окраине.
Позже в крупных городах установили так называемые нулевые таблички, указывающие, что отсчет нужно осуществлять именно от этого места. Но до небольших населенных пунктов это нововведение пока не дошло.
Еще один способ отсчета расстояний — от знаков въезда в город и выезда из него. Все эти факторы влияют на результат оценки расстояния.
5 лучших транспортных сайтов
Предлагаем 5 наиболее удобных транспортных сайтов:
- gr.2markers.com
- rankw.ru
- ftour.otzyv.ru›read.php?id=110484
- avtodispetcher.ru›distance/
- all-routes.ru
Этот рейтинг сложен по запросам в поисковых системах Яндекса и Гугла. Список услуг в них примерно совпадает: расчет расстояний и расходов на дорогу, составление маршрута, определение времени на поездку.