Фото: elbasy.kz Парламент Казахстана принял законодательные поправки в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК», в котором говорится об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе. В проект закона были внесены и изменения по отмене необходимости согласования с Нурсултаном Назарбаевым государственных инициатив. Закон направлен на подпись президенту.