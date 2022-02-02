Второго февраля Совет по этике рассмотрел поступок заместителя руководителя департамента санэпидконтроля Алматы Садвакаса Байгабулова, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Каша в голове»: АГДС рекомендовал сделать замечание Байгабулову за слова про экс-санврача РК Фото: СЦК Садвакас Байгабулов нелестно выразился в адрес уже экс-главного государственного санитарного врача страны и бывшего вице-министра здравоохранения Ерлана Киясова. На заседании не присутствовали ни сам Байгабулов, ни представители комитета санэпидконтроля. Решением Совета рекомендовано комитету вынести Байгабулову дисциплинарное взыскание в виде замечания за нарушение этического кодекса госслужащего. Также Совет порекомендовал КСЭК Минздрава РК официально прокомментировать принятые решения по ранее вынесенным протоколам по коронавирусной инфекции. 12 января Байгабулов в чате для коммуникации между СМИ и чиновниками Алматы сообщил о назначении себя исполняющим обязанности главного санврача города после ухода на пенсию Жандарбека Бекшина. В этот же день о своём назначении на эту же должность написала Карлыгаш Абдижаббарова. На это Байгабулов в чате написал: «Киясов запутался не только в своих постановлениях, но и в приказах по назначениям. У Киясова в голове «каша» по назначениям. Он и раньше не отличался последовательностью и логичностью в своих постановлениях». Когда информация распространилась, Байгабулов решил публично в социальных сетях пригласить Киясова на публичные дебаты, которые в итоге не состоялись. Стоит отметить, что Киясов сам подал заявление на уход с поста заместителя министра здравоохранения и по совместительству главного санврача. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.