– Сотрудники полиции задержали подозреваемого, также устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям. На данный момент по данному факту ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 26-летний житель города обещал своей знакомой помочь получить кредит в одном из фондов развития предпринимателей. За свои услуги мошенник запросил у женщины 24 миллиона тенге. Потерпевшая сообщила, что молодой человек через приложение банка сделал перевод на свой счёт.Стражи порядка просят жителей быть бдительными, не передавать свои деньги и ценные вещи незнакомым лицам до получения услуги.