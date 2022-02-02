Средняя температура воздуха в феврале на большей части страны ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В РГП «Казгидромет» дали консультативный прогноз погоды на текущий месяц. По прогнозам синоптиков, количество осадков в феврале предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы – на западе, в горных и предгорных регионах юга, юго-востока и востока Казахстана, меньше нормы – в Мангистауской, Кызылординской областях, на крайнем юге Актюбинской области.
В начале первой декады
ожидается морозная и преимущественно малоосадочная погода на большей части Казахстана, а на западе республики - осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, туман и гололёд. Затем с перемещением циклона в северо-восточном направлении осадочная и ветреная погода ожидается и на остальной территории республики.
В первой половине первой декады
ожидается повышение дневных температур воздуха на юге и западе страны.
Во второй и третьей декадах
февраля синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды: вновь пройдут осадки с порывистым ветром. В отдельные дни предполагается понижение температурного фона:
- на западе и на северо-западе ночью до -12..-22 градусов, днём до -3..-10 градусов,
- в северной половине Казахстана ночью до -20..-35 градусов, днём до -13..-18 градусов;
- в южной половине ночью до -8..-15 градусов, днём до -5..+3 градусов.
С выносом тёплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии в отдельные дни второй и третьей декад
февраля прогнозируется повышение температурного фона:
- на западе ночью до -5..+1 градусов, днём до +2..+8 градусов;
- на северо-западе, севере, в центре и на востоке ночью до -3..-10 градусов, днём до -6..+3 градусов;
- на юге, юго-востоке и на юго-западе страны ночью до -5..+5 градусов, днём до +5..+12 градусов.
