В обоих случаях малышей оставили без присмотра, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дети одни дома: две двери открыли спасатели за два дня в Атырау Фото: ДЧС Атырауской области В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что первый случай произошёл 30 января. В 23:13 спасатели вошли в квартиру, вскрыв балконную дверь, и обнаружили спящих маленьких детей. Второй вызов поступил 31 января в 12:18 часов в микрорайон Авангард 4. Мать случайно захлопнула входную дверь в дом и осталась в подъезде. Дверь квартиры открывали спасатели.
- К счастью, в обоих случаях дети здоровы и не пострадали. ДЧС напоминает: не оставляйте детей дома одних без присмотра. И если вы находитесь с ними, будьте внимательны, контролируйте, чем они заняты, где находятся. Не разрешайте детям одним самостоятельно выходить на балконы и лоджии, забираться на подоконники, облокачиваться на москитные сетки, самостоятельно включать бытовые электроприборы, чайники, утюги, обогреватели, - обратились спасатели к родителям.
Ранее полицейские спасли ребёнка, которого одного оставили ночью в квартире.