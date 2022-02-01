Во-первых, необходимо прикоснуться ко лбу, при высокой температуре он становится горячим. При этом соблюдайте следующие рекомендации. Не нужно проверять наличие температуры самостоятельно. Ваши руки могут быть горячими и вы не почувствуете жар. Использовать нужно тыльную сторону ладони, она более чувствительна. Не проверяйте жар в душном или в холодном помещении.

Во-вторых, приложите тыльную сторону ладони к груди и к спине. При повышенной температуре они тоже становятся горячими. Цвет лица так же может многое сказать о здоровье человека. Красные щеки означают, что у вас повышенная температура тела. При этом человек должен находиться в покое. После физической нагрузки щеки могут покраснеть. У детей старше 10 лет и у взрослых нормальная частота пульса составляет до 10 ударов в минуту, у детей в возрасте от 2 до 6 лет - 120 ударов, у новорожденных доходит до 160. Если пульс у человека превышает этот показатель, то это верный признак лихорадки.

Часто бывает такое, что вроде бы чувствуешь жар, а под рукой нет градусника. Даже если невозможно с точностью измерить температуру тела без термометра, всё же можно узнать наличие жара.Кроме этого, к признакам повышенной температуры тела можно отнести жар, озноб, выраженную слабость, повышенное потоотделение, плохое самочувствие, тошноту и головную боль. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.