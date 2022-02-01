Фото с сайта pexels.comВам нужно накопить яичную скорлупу. Действительно, она понадобится в относительно большом количестве. Поэтому, за неделю начинайте её копить. После варки яиц, складывайте её в отдельную емкость. Как только у вас будет хотя бы 20 скорлупок, можно приступать к заточке. Необходимо раскрошить скорлупу в отделение, где происходит помол кофе. Желательно не оставлять крупных скорлупок. Включаем на пару минут кофемолку, таким образом будут затачиваться ножи. После ссыпаем аккуратно порошок и вычищаем все остатки щеточкой. Кстати, порошок получившийся из яичной скорлупы можно использовать в виде удобрения для домашних растений и цветов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.