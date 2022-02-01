В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -5..-7. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +2..+4 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -2..-4 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер южный до 8 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части Казахстана. А на западные и северо-западные регионы будут оказывать своё влияние атмосферные фронтальные разделы - ожидаются осадки, гололёд, усиление ветра.