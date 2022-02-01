550 млн тенге планируют выделить в ЗКО для стабилизации цен на овощи в межсезонье
В акимате уверяют, что принимают необходимые меры для стабилизации цен на продовольствие.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В акимате ЗКО проинформировали, что для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары прошли переговоры с крупными торговыми субъектами. Индекс цен за неделю составил 100,5%.
- Зафиксировано повышение цен на картофель – 103,9%, морковь – 101,3% и на капусту – 115,4%. Основной причиной повышения является рост цен у реализаторов в РФ, Турции и Таджикистана, – говорится в сообщении.
Отмечается, что для стабилизации цен на социально значимые продукты и закупа продовольственных товаров в стабфонд предусмотрено 1,2 млрд тенге.
- В настоящее время имеется запас продовольственных товаров в объеме 7 551 тонны продовольствия, в том числе 904 тонны муки первого сорта. На сегодняшний день в области цена на хлеб из муки первого сорта составляет 80 тенге за булку, - отметили в акимате ЗКО.
Дополнительно планируется предоставить займы для стабилизации цен на гречку, рис, рожки, соль и сахар.
Также сообщается, что для формирования стабфонда путем заключения форвардных контрактов и стабилизации цен на овощи в межсезонье планируется выделить 550 млн тенге.
Вместе с этим, уже создан запас продовольственной пшеницы и семян подсолнечника для стабилизации цен на муку и хлеб первого сорта, макаронные изделия и растительное масло.
- Эти меры позволят обеспечить социально уязвимые группы населения основными продовольственными товарами по доступным ценам до нового урожая, - заявили в акимате ЗКО.
По информации акимата ЗКО, разъяснительная работа прошла и с торговыми рынками по недопущению необоснованного повышения арендной платы.
