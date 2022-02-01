- Нам и не мешал этот забор. Мы и не были против, когда предприятие начало работать, хотя шум и вибрации бывают до полуночи. На все закрывали глаза, думали бизнесменам нужно развитие. Но то, что сейчас тут твориться, выходит за все рамки. У каждого из нас есть дети, которые дышат этой пылью. Это очень вредно, - отметил местный житель по имени Талап.Он рассказывает, что ночью на улице ничего не было видно, даже уличных фонарей. Как выяснилось один-два раза в неделю на предприятие приезжает цементовоз, который заправляют. Вот тогда-то и исходит цементная пыль. Но так, как это было вечером 31 января - впервые.
- Вчера после такого столба цементной пыли и наших возмущений приехал руководитель предприятия и извинился перед нами, - сказал Талап.У Айданы Султашевой недалеко от предприятия также находится дом. Она рассказывает, что обращалась в разные инстанции, в том числе департамент санитарно-эпидемиологического контроля и акимат. Однако из ответов стало понятно, что власти занимаются отписками, отмечает женщина.
- Меня это не устраивает. Согласно санитарным нормам, если это предприятие отнести к третьему классу (как склад цемента и других пылящих материалов), то они должны быть расположены не ближе, чем через 300 метров от наших домов. Если отнести к первому классу, то 1 000 метров. Если к четвёртому классу, то 100 метров. Но тут и 50 метров между домами и предприятием нет. Это не нарушение? Руководство всё понимает, но ничего не признает, - поясняет Айдана Султашева. - Никаких внятных ответов от властей нет. Все время пишут: "рассмотрим вашу жалобу". А толку? Приходил к нам заместитель акима Уральска Кульбаев и директор предприятия, который сказал, что у него всё по закону, ему выдали все разрешения и на основании этих документов он ведёт свою деятельность. Естественно, он так скажет, у него бизнес. Обещали решить проблему, говорили, что перенесут все строения от домов подальше. Но сейчас мы думаем, что это нас не спасёт. Никто не даёт нам гарантию, что не произойдет ещё один такой выброс цементной пыли.Гульсара Мажитова живет напротив предприятия и говорит, что ситуация её шокировала. Весь снег теперь в округе чёрный.
- Весь наш двор покрылся чёрной пеленой. Утром к нам приехали и начали вычищать всё. Представитель предприятия сказал, что при работе у них порвался шланг и поэтому так произошло. Хотя говорят, что ночью они не работают, на самом деле это не так, вроде бы работы идут, - сказала женщина.Со слов собравшихся, предприятие называется ТОО "Таскала Транс Газ". Из открытых источников стало известно, что головной офис предприятия находится в Усть-Каменогорске, а филиал есть в ЗКО. Дозвониться до руководства предприятия по номеру 22-81-16 (номер указан на сайте goszakup.gov.kz) не удалось. Получить какой-либо комментарий по данному вопросу от пресс-службы акимата Уральска и пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО журналисты пока также не смогли. Между тем мы связались с председателем республиканского общественного объединения kaz_eco_patrol Тимуром Елеусизовым и поговорили о вреде цементной пыли, не привязывая это к данному случаю.
- Что касается цементных заводов, то это проблема для нашей страны №1, потому что бывает, что предпринимателями не соблюдаются нормы по производству, фасовке, перевозке цемента. Эта пыль мелкая и соответственно, когда она оседает на зелёных насаждениях, то перекрывает возможность "дыхания" листвы. Или, попадая в лёгкие, будет связывать мокроту и затруднять дыхание. Если выбросы цементной пыли будут на постоянной основе, то это вред не только окружающей среде, но и людям. В дальнейшем организмы людей не смогут бороться с мелкой пылью, иммунитет ослабнет, что повлечёт различные заболевания. Есть понятие санитарная защитная зона, которая должна в любом случае быть у каждого цементного предприятия. Есть кейсы для производства цемента и бетонных смесей, которые улавливают пыль на производстве. Есть современные технологии, с помощью которых цементные элеваторы могут располагаться вблизи города. Но, это однозначно, дорого, - пояснил Тимур Елеусизов.Председатель республиканского общественного объединения kaz_eco_patrol говорит, что на месте выбросов должны поработать экологи и представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля, для того, чтобы взять пробы, провести анализы и измерить уровень вибраций от завода.
Фото Медета МЕДРЕСОВА