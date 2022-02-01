Половину конкурсов выиграли 4 компании - Токаев подверг критике закупки «Казавтожол»
Президент поручил пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Глава государства провёл совещание по вопросам противодействия коррупции. В ходе него он сказал, что в госзакупках должны участвовать производители, имеющие репутацию, соответствующую технику, квалифицированных работников и своевременно уплачивающие налоги.
- Сейчас же мы видим, что вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса. Много месяцев уходит на процедуры выбора поставщика, но все равно нет ни качества, ни добропорядочности, - сказал Токаев.
По его словам, зачастую, несмотря на все имеющиеся нормативные фильтры, заведомо известно, кто выиграет тот или иной тендер.
- К примеру, за два года «Казавтожол» провёл 99 конкурсов по закупкам услуг технического надзора. Половину из них выиграли четыре компании с явными признаками аффилированности. При этом в стране есть более двух тысяч аккредитованных организаций и шести тысяч аттестованных экспертов. Поэтому стоит ли удивляться тому, что в госзакупках редко участвуют серьёзные компании международного уровня, - отметил президент.
Правительству совместно с агентствами по противодействию коррупции и финансового мониторинга поручено кардинально изменить подходы к регулированию закупок государства и квазигосударственного сектора, включая систему государственного контроля в этой сфере.
