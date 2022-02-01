Акимат и ранее выдавал предписания этому перевозчику, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". После жалоб уральцев маршрут №2 могут передать другому перевозчику Фото из архива "МГ" В конце прошлого года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев рассказал, что с наступлением холодов уральцы чаще стали жаловаться на работу общественного транспорта - на линию выходят мало автобусов, в связи с чем увеличился интервал. Особенно много нареканий вызывает работа маршрутов №3, 2, 7, 13, 35 и 6, которые обслуживают "Алый парус", "Урал ТехСервис" и "Акжол Авто". В адрес этих предприятий была направлена досудебная претензия об устранении выявленных нарушений в течение 20 рабочих дней. 25 января истёк срок исполнения обязательств, однако замечания не были устранены. В частности это касается ТОО "УралТехСервис". По словам руководителя отдела ЖКХ, ПТиАД Жандоса Дуйсенгалиева, акимат и ранее выдавал предписания этому предприятию.
– Проблема в том, что у нас в городе нет альтернативных перевозчиков, не хватает компаний, которые готовы заниматься перевозкой пассажиров. Конечно, мы можем подать в суд, расторгнуть договор, но кто потом этим будет заниматься? Ведь для перевозки пассажиров необходимо, чтобы компания соответствовала требованиям, у них должна быть база, транспорт разного класса. Поэтому мы относились к подрядчикам снисходительно, но сейчас мы вынуждены идти на крайние меры. Мы направили претензию, дали время, замечания не устранены. Теперь мы имеем право через суд расторгнуть договор. Самым проблемным маршрутом является №2, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.
Корреспондентам "МГ" не удалось связаться с руководством ТОО "УралТехСервис".