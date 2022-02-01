Более 21 млн тенге задолжали предприятия Атырау своим работникам
176 работников трёх предприятий не могут вовремя получить свои заработные платы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Руководитель областного управления государственной инспекции труда Игилик Аубакиров сообщил, что в 2021 году 83 предприятия имели задолженность по зарплате перед 1 388 работниками на сумму 469,3 миллиона тенге.
– Принятыми мерами погашена задолженность перед 1 212 работниками в 80 предприятиях на сумму 447,8 миллионов тенге. На сегодня сохраняется задолженность в трёх предприятиях перед 176 работниками на сумму 21,5 миллионов тенге. Проводится работа по их погашению, - сказал Аубакиров за заседании областной комиссии по социальному партнёрству и регулированию трудовых отношений.
Глава управления добавил, что 45 рабочих получили различные телесные повреждения на производстве. Аким области Махамбет Досмухамбетов подчеркнул, что безопасность каждого гражданина на производстве должна находиться под особым вниманием.
– Поручаю ускорить погашение задолженностей по заработной плате перед работниками в тех учреждениях, где имеется такая задолженность и взять вопрос под строгий контроль. Руководители всех крупных предприятий в тесном взаимодействии с руководителями подрядных, субподрядных компаний должны не допускать невыплату зарплаты, держать под строгим контролем предотвращение нарушений закона, - отметил он.
Всего в Казахстане по данным комитета труда, социальной защиты и миграции, в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 200 из которых погибли.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!