– Принятыми мерами погашена задолженность перед 1 212 работниками в 80 предприятиях на сумму 447,8 миллионов тенге. На сегодня сохраняется задолженность в трёх предприятиях перед 176 работниками на сумму 21,5 миллионов тенге. Проводится работа по их погашению, - сказал Аубакиров за заседании областной комиссии по социальному партнёрству и регулированию трудовых отношений.

– Поручаю ускорить погашение задолженностей по заработной плате перед работниками в тех учреждениях, где имеется такая задолженность и взять вопрос под строгий контроль. Руководители всех крупных предприятий в тесном взаимодействии с руководителями подрядных, субподрядных компаний должны не допускать невыплату зарплаты, держать под строгим контролем предотвращение нарушений закона, - отметил он.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель областного управления государственной инспекции труда Игилик Аубакиров сообщил, что в 2021 году 83 предприятия имели задолженность по зарплате перед 1 388 работниками на сумму 469,3 миллиона тенге.Глава управления добавил, что 45 рабочих получили различные телесные повреждения на производстве. Аким области Махамбет Досмухамбетов подчеркнул, что безопасность каждого гражданина на производстве должна находиться под особым вниманием.Всего в Казахстане по данным комитета труда, социальной защиты и миграции, в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 200 из которых погибли.