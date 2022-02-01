Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла первого февраля в 00:35. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 30-летний водитель Volkswagen Sharan ехал со стороны Актобе в направлении посёлка Бестамак по дороге Актобе - Астрахань. На 18 километре трассы он выехал на полосу встречного движения и сбил пешехода, который шёл со стороны поселка Бестамак в направлении Актобе по проезжей части. В результате ДТП 37-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД РК». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.