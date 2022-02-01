- № 45/46 «Павлодар - Шымкент»;
- № 85/86 «Нур-Султан-1 - Шымкент»;
- № 37/38 «Мангистау - Нур-Султан-Нурлы жол - Семей»;
- № 47/48 «Нур-Султан-Нурлы жол - Атырау»;
- № 379/380 «Алматы-2 - Уральск»;
- № 73/74 «Алматы-2 - Жезказган».
