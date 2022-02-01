Ещё в шести поездах появились женские вагоны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первые женские вагоны появились в казахстанских поездах Фото: КТЖ В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что с первого февраля ещё на нескольких маршрутах появились женские вагоны:
  • № 45/46 «Павлодар - Шымкент»;
  • № 85/86 «Нур-Султан-1 - Шымкент»;
  • № 37/38 «Мангистау - Нур-Султан-Нурлы жол - Семей»;
  • № 47/48 «Нур-Султан-Нурлы жол - Атырау»;
  • № 379/380 «Алматы-2 - Уральск»;
  • № 73/74 «Алматы-2 - Жезказган».
10 октября появились первые вагоны, предназначенные исключительно для женщин. В них могут ездить дети мужского пола до семи лет. Стоимость проезда одинаковая. Стоит отметить, что за два с половиной месяца услугой воспользовались более 13 тысяч женщин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.