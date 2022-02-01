Иллюстративное фото из архива "МГ" В КГП «Атырау облысы Су Арнасы» предупредили, что второго февраля c 10 до 18 часов временно прекратится подача холодной воды к жилым домам и объектам по улице Нарембаева, теплопунктам №2, 3, 5 в микрорайоне Нурсая. В это время пройдут аварийно-восстановительные работы на магистральном водопроводе на пересечении проспекта Елорда и улицы Нарембаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.