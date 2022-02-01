С марта 2019 года он работал помощником президента, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мурат Нуртлеу назначен руководителем администрации президента Казахстана Фото: Акорда На сайте Акорды сообщается, что указом Касым-Жомарта Токаева руководителем администрации президента РК назначен Мурат Нуртлеу.  Он сменил Ерлана Кошанова, который был избран спикером мажилиса. Мурат Нуртлеу родился в 1976 году в Алматы. Окончил факультет международных отношений Казахского национального университета имени аль-Фараби. С марта 2019 года работал помощником президента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.