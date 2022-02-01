Ни для кого не секрет, что сейчас многие привыкли ругать и обвинять врачей и медиков. На этот счет хочу рассказать о личном опыте общения с врачами. Так уж получилось, что декабрь 2021 года и январь 2022 года мне пришлось провести в стационарах. Вначале это было отделение нейрохирургии Областной Многопрофильной больницы - я была госпитализирована и получала лечение по поводу компрессионного перелома позвоночника. Так вот, за всё время, проведённое в отделении, ни разу не услышала грубого слова от медперсонала, хотя, как вы понимаете, пациенты (в том числе и я) бывали порой капризны и требовательны. Медики очень вежливо и терпеливо относились к любым просьбам. Я считаю, что это заслуга, прежде всего, директора Областной Многопрофильной больницы Байдеуова Армана Нуркаировича, а также заведующего отделением нейрохирургии Есетова Ербола Альменовича. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить нейрохирургу, врачу с золотыми руками Траисову Бекежану Каласовичу, а также моему лечащему врачу Щедровой Найле Валиевне. Это люди с большим сердцем и большие профессионалы.К сожалению, я не запомнила всех имён, но хочется отметить труд медсестёр, у всех девочек очень лёгкая рука и добрые сердца. Хочу сказать огромное спасибо младшему медицинскому персоналу, в любое время дня и ночи они были рядом. Так уж получилось, что после этого попала в Модульную Инфекционную больницу. Пока везли туда на скорой помощи, было очень страшно и неприятно осознавать, что едешь в такое место. Тем не менее, хочется отметить, что, едва переступив порог больницы, попадаешь в руки доброжелательно настроенного медперсонала. С первых минут они успокаивают и ни на минуту не оставляют. Сама больница построена таким образом, что обстановка больше приближена к домашним условиям. В каждой палате есть душевая кабина, санузел, кругом идеальная чистота, хорошее питание и вежливый персонал. Такая комфортная обстановка и само теплое участливое отношение к пациентам, во многом способствует их быстрому выздоровлению.С восхищением хочу отметить отделение реанимации. Тут есть специальные медсестры по уходу, которые ни на минуту не оставляют больного, уход осуществляется круглосуточно, хотя им и тяжело ходить в масках и костюмах. Они всегда вежливы и добры. Я считаю, что в четко поставленной работе в медучреждении большая заслуга директора Ахметовой Надии Абриковны, опытного и мудрого руководителя. Отдельно хотелось бы выразить признательность врачам - терапевту Гульнаре Сабитовне и гепатологу Дергуль Мухамбетовне, реанимационным медсестрам Айдане, Маншук, Баян, Назгуль, Алмагуль, Алтынгуль и медбрату Махамбету, а также всему младшему персоналу.Кроме того, я также хочу выразить глубочайшую благодарность руководителю Управления областного здравоохранения Абдрахмановой Гульнаре Максутовне за чуткое внимание и помощь в моем лечении. Может быть не всех запомнила, извините, но всем низкий поклон за ваш нелегкий труд, за то что вы спасаете жизни людей, наши жизни. Берегите себя! С уважением пациентка А. Мукатова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.