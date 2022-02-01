– Однако подрядчик не вводит в эксплуатацию в связи с отсутствием положительного решения по оплате инфляционного удорожания строительных материалов, - сказал Алибек Антазиев.

Фото из архива "МГ" По словам руководителя управления строительства ЗКО Алибека Антазиева, в этом году в регионе планируют построить 16 малокомплектных школ, восемь из которых рассчитаны на 108 ученических мест, ещё восемь - на 60. По шести школам в пяти районах области подрядчики уже определены. Однако строительство 10 малокомплектных школ может сорваться. Если по двум школам ещё не объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работ, то по восьми школам у компании КПО б.в. нет договоров с подрядчиками на строительство зданий. Глава региона Гали Искалиев поручил в течение двух дней создать рабочую группу и составить дорожную карту с указанием сроков по основным ключевым этапам реализации каждого строительного проекта. Кроме этого, в 2022 году необходимо решить проблему четырёх трехсменных и шести аварийных школ. За счёт местного бюджета могут построить две школы - в посёлке Сарыкудык Казталовского района на 60 мест и в посёлке Жулдыз этого же района на 108 мест. СОШ №31 на 400 мест и СОШ №52 на 900 мест в Уральске намерены возвести за счёт частных инвесторов. Возникли проблемы и со строительством СОШ №18 на 300 мест. Подрядной организацией является ТОО "Альтаир". Строительство начали в июне прошлого года. В эксплуатацию её должны были ввести в феврале 2022 года.Аким области подчеркнул, что в в этом году в регионе должны построить как минимум 15 школ.