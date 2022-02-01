На сегодня насчитается более 125 пострадавших, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Создателей финпирамиды в Алматинской области объявили в розыск Фото: АФМ РК В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании супругов, которые создали финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива «Елимай 2019». Пару объявили в розыск 20 января.
- Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Алматинской области. Сейчас в орган предварительного следствия обратилось уже более 125 пострадавших лиц. Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше, - отметили в агентстве.
Пострадавшие могут обратиться по адресу: посёлок Отеген-батыр, улица Батталханова, 11А или связаться по телефону: +7-727-251-71-06.