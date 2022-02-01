Депутаты выбрали нового председателя мажилиса. Ерлан Кошанов стал новым спикером мажилиса Казахстана Первого февраля прошло внеплановое заседание мажилиса, где Кошанов сменил Нурлана Нигматулина. Других предложений по кандидатам на пост спикера мажилиса не было. Нурлан Нигматулин с 2016 году был единогласно избран председателем мажилиса шестого созыва и с тех пор более пяти лет был спикером нижней палаты парламента. Ерлан Кошанов возглавлял администрацию президента с 2019 года. Сегодня указом главы государства он был освобождён от должности руководителя АП в связи с переходом на другую работу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.