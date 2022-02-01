Первого февраля прошло внеплановое заседание мажилиса, где Кошанов сменил Нурлана Нигматулина. Других предложений по кандидатам на пост спикера мажилиса не было. Нурлан Нигматулин с 2016 году был единогласно избран председателем мажилиса шестого созыва и с тех пор более пяти лет был спикером нижней палаты парламента. Ерлан Кошанов возглавлял администрацию президента с 2019 года. Сегодня указом главы государства он был освобождён от должности руководителя АП в связи с переходом на другую работу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.