- В Казахстане государственное регулирование цен и тарифов в сфере газоснабжения природным газом разделены между Минэнерго и КРЕМ. Конечная цена на природный газ зависит на 70-80% от оптовой цены, утверждаемой Минэнерго, и остальная часть цены природного газа состоит из услуг транспортировки и затрат на реализацию газа (снабженческая надбавка), регулируемая КРЕМ, - пояснили в пресс-службе комитета.

Комитет по регулированию естественных монополий инициировал проведение экспертизы цены на товарный газ для потребителей «КазТранГаз Аймак». По итогам рассмотрения экспертизы цены комитет снизил снабженческую надбавку АО «КазТранГаз Аймак» во всех газифицированных регионах страны.КРЕМ удалось снизить в большинстве регионах уже конечные предельные цены товарного газа для потребителей. Максимального снижения удалось добиться для Атырауской области - на 38,96%. Сниженные цены начали действовать с первого февраля 2022 года.