- Высокий уровень заболеваемости в целом по стране отразился и на заболеваемости среди школьников, с середины января мы видим значительный рост заболеваемости. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией среди школьников выросла в 1,3 раза, - сказала Гиният в ходе доклада на заседании правительства.

Фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что ведомство ведёт ежедневный мониторинг заболеваемости коронавирусом среди детей, в том числе школьников.Доля школьников от общего числа заболевших COVID-19 выше 10% отмечается в Туркестанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях, в также в Шымкенте и Нур-Султане. Главный врач страны поручила акимам обеспечить соблюдение всех необходимых мер профилактики.