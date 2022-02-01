Новое постановление подписал главный санитарный врач региона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Согласно документу, по прежнему запрещено скопление лиц группами более трёх человек (за исключением членов одной семьи) на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области. Также запрещено проведение зрелищных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (в том числе на дому) за исключением объектов-участников Ashyq.
Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающих вахтовым методом постановлено обеспечить:
строгое выполнение ограничительных и карантинных мер;
соблюдение требований к выезду и въезду работников предприятий;
продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе, с соблюдением требований к выезду и въезду работников, работающих вахтовым методом до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Разрешён следующий формат обучения:
организации дошкольного образования (по заявлениям родителей) в штатном режиме;
организациям среднего образования - школы до 600 учащихся включительно, начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) в штатном режиме;
школы свыше 600 учащихся – с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
обучение студентов колледжей и ВУЗов – смешанный формат обучения- все лекции онлайн, практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику;
организации дополнительного образования, образовательные центры в штатном режиме;
- Разрешить деятельность объектов, не участвующих в проекте Ashyq в соответствии с критериями для «красной» зоны, предусмотренных постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана от 10 сентября 2021 года № 42, - говорится в документе.
Постановление вступило в силу 31 января.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!