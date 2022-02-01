строгое выполнение ограничительных и карантинных мер;

соблюдение требований к выезду и въезду работников предприятий;

продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе, с соблюдением требований к выезду и въезду работников, работающих вахтовым методом до стабилизации эпидемиологической ситуации.

организации дошкольного образования (по заявлениям родителей) в штатном режиме;

организациям среднего образования - школы до 600 учащихся включительно, начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) в штатном режиме;

школы свыше 600 учащихся – с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

обучение студентов колледжей и ВУЗов – смешанный формат обучения- все лекции онлайн, практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику;

организации дополнительного образования, образовательные центры в штатном режиме;

- Разрешить деятельность объектов, не участвующих в проекте Ashyq в соответствии с критериями для «красной» зоны, предусмотренных постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана от 10 сентября 2021 года № 42, - говорится в документе.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно документу, по прежнемугруппами более трёх человек (за исключением членов одной семьи) на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области. Также запрещено проведение зрелищных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (в том числе на дому) за исключением объектов-участников Ashyq. Всемпостановлено обеспечить:Разрешён следующий формат обучения:Постановление вступило в силу 31 января.