Фото сайта pexels.com Кстати, запах пота может быть разным, у кого-то он вовсе не чувствуется, у кого-то просто невыносим. Тут все индивидуально и зависит от организма и питания каждого из нас. А также запах пота начинает проявляться в случае, когда на него воздействуют различные бактерии. Мы вам расскажем о средстве, которое очень экономное и в тот, же момент эффективное. Борную кислоту можно приобрести в любой ближайшей аптеке за копейки. И одного пакетика такого средства будет более чем достаточно. Для борьбы с пахучей обувью достаточно рассыпать порошок под стельки и на стельки. Постарайтесь сделать это равномерно. Оставьте на ночь, а на утро все тщательно уберите со стелек и из под них. В зимнее время это необходимо делать один раз в неделю, летом по мере необходимости. Таким образом, вы победите те самые неприятные бактерии. А для того, чтобы пролечить ноги и избавиться от бактерий на коже, то ежедневно на ночь смазывайте стопы маслом чайного дерева.