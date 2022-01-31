Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay В пресс-службе комитета гражданской авиации сообщили, что с седьмого февраля Lufthansa планирует возобновить полёты в Казахстан по направлению из Франкфурта в Нур-Султан и Алматы с частотой два рейса в неделю. Из Франкфурта в Алматы борт будет лететь по понедельникам и четвергам, а рейсы по маршруту Алматы - Нур-Султан - Франкфурт будут выполняться по вторникам и пятницам. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.