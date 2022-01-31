В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -4..-6. Ветер южный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет -1..+1 градусов, ночью -1..-3 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В северной половине Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Южная половина страны окажется под влиянием отрога антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.