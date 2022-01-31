YouTube - 32% от всего объёма времени, проведённого в десяти самых популярных приложениях;

Иллюстративное фото с сайта Pixabay «Лаборатория Касперского» проанализировала, в каких мобильных приложениях дети в Казахстане проводили больше всего времени в 2021 году. В топ-3 входят:YouTube - 32% от всего объёма времени, проведённого в десяти самых популярных приложениях;

WhatsApp - 22%;

TikTok - 16%.

Чаще в YouTube дети по всему миру искали контент, связанный с играми. Второе место по количеству детских поисковых запросов на YouTube заняли связанные с музыкой - 19%. Чаще всего искали BTS, BlackPink, Lil Nas X, Ariana Grande и Twice. Среди самых популярных песен — Love Nwantitiисполнителя CKay и два новых трека от LISA, одной из участниц южнокорейской группы BlackPink, — LALISA и MONEY. На фильмы, мультфильмы и телешоу пришлось 12% запросов. Чаще всего искали мультфильмы «Свинка Пеппа», «Лунтик», «Барбоскины» и «Леди Баг и Супер-Кот», а также фильмы «Веном 2» и «Человек-паук: нет пути домой». В «Лаборатория Касперского» дали рекомендации, как обезопасить детей в сети:устанавливать чёткие правила поведения детей в интернете и объяснять, зачем они нужны;

узнавать новое вместе, наблюдать, что дети делают в сети, и продумывать, как обеспечить их безопасность;

при необходимости использовать приложение для родительского контроля, но перед установкой объяснить ребёнку, как оно работает и помогает его защитить.