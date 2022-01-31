Стало известно состояние пострадавших в аварии на трассе в ЗКО
Трое пострадавших госпитализированы, ещё трое направлены на амбулаторное лечение, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в аварии пострадали восемь человек, двое из которых скончались на месте ДТП. Шесть человек доставили в Акжайыкскую районную больницу.
– 62-летний мужчина получил политравмы, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом ребер, гемоторакс (скопление крови в плевральной полости - прим. автора). Он госпитализирован в хирургическое отделение Акжайыкской больницы. У 40-летней женщины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом скуловой кости, ушиб грудной клетки, закрытый перелом правого нодколенника со смещением. Женщина также госпитализирована. 23-летний молодой человек получил закрытую-черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый компрессионный перелом позвонка. Он находится в хирургическом отделении районной больницы, - сообщили в пресс-службе облздрава.
35-летний мужчина получил ушиб коленного сустава слева, направлен на амбулаторное лечение. 24-летняя девушка получила двухсторонний перелом лонных костей, она также направлена на амбулаторное лечение. К счастью, годовалый малыш травм не получил.
Погибшими оказались мужчины 27 и 35 лет.
Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что информация о том, что водитель ВАЗ-2107 не справился с рулевым управлением, была дана со слов очевидцев.
– В настоящий момент назначены все соответствующие экспертизы. В рамках проводимого досудебного расследования будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, - уточнили в полиции.
Напомним, авария произошла 31 января на дороге Чапаево - Казталовка. На трассе произошло лобовое столкновение ВАЗ-2107 и Toyota Camry.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!