- К сожалению, есть ряд компаний, которые используют инфраструктуру региона, наносят вред экологии области, при этом оплачивают налоги по месту своих головных офисов в других регионах, - отметил глава региона.

Аким ЗКО Гали Искалиев 29 января аким области Гали Искалиев провёл заседание трёхсторонней комиссии по вопросам трудовых отношений в компании KPOBV и её подрядных организаций. Там рассмотрели вопрос оплаты труда рабочим в компаниях. Речь также шла и об увеличении количества местных специалистов и поддержке казахстанского бизнеса, улучшения качества коллективных договоров и необходимости активизации работы профсоюзов. Аким области потребовал от крупных подрядных компаний определить из состава своего руководства людей, которые будут постоянно присутствовать непосредственно на территории ЗКО, имеющих полномочия принятия оперативных решений своего трудового коллектива, владеющих казахским языком. Также было сказано, что акимат будет оказывать содействии в решении производственных вопросов только тех компаний, которые ответственно относятся к жителям этого региона и оплачивают налоги в местный бюджет.Таким компаниям было предложено открыть филиалы или представительства в ЗКО без каких-либо дополнительных расходов на их содержание. Между тем было принято решение о создании комиссии, в которую войдут представители KPOBV, ряда крупных подрядчиков, акимата области, которая в течение двух недель представит анализ уровня оплаты труда в подрядных организациях и предложения по повышению заработных плат для низкооплачиваемых работников. Другой задачей комиссии станет подготовка предложений по подготовке местных кадров для работы на Карачаганакском месторождении.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.