– По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД", - отметили в полиции.

– Травмы различной степени тяжести получили мужчины 22, 51, 34 лет, женщины 40, 24 лет и годовалый ребенок. На место выезжали сотрудники медико-спасательного пункта, - добавили в ДЧС ЗКО.

Авария произошла сегодня, 31 января, в 13:05 на 13-ом километре дороги Чапаево - Казталовка. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на трассе произошло лобовое столкновение двух авто. Водитель ВАЗ-2107 не справился с рулевым управлением и столкнулся с Toyota Camry.Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в результате ДТП 27-летний водитель и пассажир ВАЗ-2107 от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё шесть человек с различными телесными повреждениями доставлены в Акжайыкскую районную больницу.Другие подробности трагедии выясняются.