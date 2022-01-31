Препарат используют для ревакцинации, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По информации управления здравоохранения ЗКО, с начала кампании вакцинации по области первым компонентом привито 265 637 человек, что составляет 64,1% от общего плана. Из них
«Спутник V» получили 190 116 человек;
QazVac - 20 545 человек;
Hayat - Vax - 25 010 человек;
Corona-Vac - 7 729 человек;
Vero Cell - 22 237 человек.
Оба компонента получили 248 727 человек.
- На сегодня Pfizer всего вакцинировано 8 385 человек. Из них 294 беременных, 3 761 кормящих и 4 330 подростков, - пояснили в управлении. - Ревакцинацию прошли 40 453 человека.
25 января в область поставили «Спутник Лайт» в количестве 3 000 доз для ревакцинации населения.
В середине декабря экс-министр здравоохранения Алексей Цой пояснил, что использовать «Спутник V» для ревакцинации нельзя, так как вакцина имеет два разных компонента. Поэтому в качестве бустерной дозы будут использовать препарат «Спутник Лайт»(по составу как первая доза «Спутник V»). В середине января сообщалось, что в страну доставили 150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Противопоказания прописаны в постановлении санврача.
