- Обнаружен труп гражданина 2004 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина и обстоятельства будут установлены в ходе расследования, - сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители ЖК на пересечении улиц Алтынсарина и Шаляпина рассказали, что обнаружили тело жильца во дворе дома и вызывали полицию. В пресс-службе департамента полиции Алматы информацию подтвердили. Вызов к ним поступил в начале шести часов вечера 31 января.Расследование начато по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства).