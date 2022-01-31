- 42 случая выявили у граждан Казахстана, в пяти случаях - у иностранных граждан. 43 человека с ВИЧ-инфекцией проживают в Атырау, четыре - в районах. Три из них заразились при употреблении наркотиков, 44 человека - через половой контакт, - рассказала Жеткеншекқызы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель Атырауского областного центра по борьбе со СПИД Аягоз Жеткеншекқызы в ходе брифинга в РСК сообщила, что количество новых случаев ВИЧ-инфекции в Атырау ежегодно увеличивается. В прошлом году зарегистрировано 47 новых случаев. В 2020 году - на 19 случаев меньше.В прошлом году сообщалось, большая часть ВИЧ-инфицированных в Актау приходится на людей в возрасте 20-29 лет.