Фото с Instagram-страницы bqo_sport Карина Сисенова выиграла финальный бой у спортсменки из Ирландии Киа О’Сулливан. Она выступала в весовой категории 56,7 кг. На чемпионате мира по MMA прозвучал гимн Казахстана, который ознаменовал первое «золото» для нашей страны. Ещё один спортсмен из ЗКО Шабдан Самгат завоевал бронзовую медаль. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.