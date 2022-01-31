– Жилищные сертификаты выдаются в рамках государственных программы "Нурлы жер". Сумма жилищного сертификата - 1,5 миллиона тенге. Подать заявку могут граждане, относящиеся к таким категориям как неполная семья; семьи, воспитывающие детей-инвалидов; многодетные семьи, а так же работники сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, агропромышленности и охраны порядка. Для получения жилищного сертификата граждане должны состоять в очереди на жилье, а также предоставить справку о платёжеспособности, - отметил Ерлан Шайхиев.

заявление;

документ, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи (супруг (а), несовершеннолетних детей);

справка о доходах за последние шесть месяцев;

справка с места работы, за исключением социально-уязвимых слоев населения;

письмо БВУ об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель сектора жилья и приватизации отдела ЖКХ, ПТиАД Ерлан Шайхиев, сертификаты выдаются тем гражданам, которым одобрена ипотека на приобретение жилья в банках второго уровня. На эти цели в этом году выделено 150 миллионов тенге.Для подачи заявки на получение жилищного сертификата граждане должны предоставить следующие документы:

К слову, для получения жилищного сертификата месячный доход семьи не должен превышать 111 665 тенге. Заявки принимаются с первого февраля этого года по адресу: улица К. Аманжолова, 69/1, кабинет №2. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30.

