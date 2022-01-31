– Данный факт зарегистрирован по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД", проводится расследование. Департамент полиции настоятельно рекомендует всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, - подчеркнули полицейские.

Трагедия произошла 30 января в 19:20 на дороге Самара - Шымкент недалёко от посёлка Улке Хромтауского района. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, водитель грузовой автомашины Mercedes не справился с рулевым управлением. Фуру занесло и она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Camry под управлением 34-летнего мужчины. За рулём большегруза находился гражданин Узбекистана. В результате ДТП водитель автомашины легковой машины и четверо пассажиров от полученных травм скончались на месте.