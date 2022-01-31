Бакытжана Сагинтаева от должности освободили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». аким Указами президента Ерболат Досаев назначен акимом Алматы, а Бакытжан Сагинтаев освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. Ерболат Досаев родился в 1970 году в Алматы. Окончил Алматинский энергетический институт и Московский государственный технический университет имени Баумана. В первые годы работал в частной сфере. В 1998 году стал советником премьер-министра. В разные годы занимал должности вице-министра энергетики, вице-министра финансов, председателя антимонопольного ведомства, а также был министром финансов, здравоохранения, торговли, экономики. С 2019 года был председателем Национального Банка. Бакытжан Сагинтаев занимал пост акима Алматы с 28 июня 2019 года. После январских событий в сети появилась петиция о смене акима, которая набрала несколько десятков тысяч подписей. В ходе эксклюзивного интервью президент Казахстана сказал, что Бакытжан Сагинтаев добросовестный в плане исполнения служебных обязанностей, но и настроение алматинцев Токаев тоже обязан учитывать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.