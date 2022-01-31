– Сумма ущерба составила 24 тысячи тенге. Принятыми мерами злоумышленников удалось задержать. В отношении них начато досудебное расследование по статье 187 УК РК "Мелкое хищение", - сообщили полицейские.

Скриншот с видео Случай произошел в одном из супермаркетов по улице Жангирхана. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, за кражу двух бутылок виски задержаны двое молодых людей. Момент хищения зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в магазине. На видеозаписи отчётливо видно, как один из подозреваемых берёт с витрины бутылку виски ёмкостью 0.7 литра, а затем ёмкостью один литр и кладёт в рюкзак товарища.

-WkSkMhA-iU

