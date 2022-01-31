В чём их подозревают, неизвестно. Сотрудника ЖКХ Уральска задержали по подозрению в смерти жены Иллюстративное фото из архива "МГ" В антикоррупционной службе Казахстана сообщили о задержании руководителя управления сельского хозяйства (УСХ) ВКО Владимира Гайламазяна, замруководителя УСХ по Мангистауской области Бактыбая Изимтаева и замруководителя УСХ Жамбылской области Ерлана Кулкеева. Иная информация разглашению не подлежит. Напомним, в ноябре прошлого года Антикор сообщил о проведении масштабной спецоперации в нескольких регионах страны. Отмечалось, что пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций министерства сельского хозяйства и акиматов семи регионов и двух мегаполисов. Тогда речь шла и хищении средств, выделенных на субсидии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.