Бауыржан Хайруллин не согласился с решением суда первой инстанции, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске арестовали подозреваемого в убийстве бывшей жены Фото из архива "МГ" 31 декабря прошлого года в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении бывшего специалиста отдела ЖКХ Бауыржана Хайруллина. Он был признан виновным в жестоком убийстве экс-супруги Айнагуль Хайруллиной и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого, Бауыржан Хайруллин должен выплатить матери и сестре покойной 15 миллионов тенге в качестве моральной компенсации. Как выяснилось позже, осуждённый не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционный иск. Уголовное дело вновь будет рассматриваться в областном суде. Первое слушание назначено на 23 февраля. Напомним, жуткое преступление произошло 19 апреля по улице Урдинская. Бауыржан Хайруллин нанёс множественные ножевые ранения бывшей супруге Айнагуль Хайрулиной. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась. Первое слушание по этому громкому делу началось 16 ноября. Прокурор запросил для подсудимого 15 лет лишения свободы и выплату моральной компенсации в размере 15 миллионов тенге. В своем последнем слове Бауыржан Хайруллин попросил прощения у родственников своей бывшей жены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.