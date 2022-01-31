- Кошка была без признаков жизни. Инспекторы по ЧС реанимировали её. Сделали непрямой массаж сердца, подали кошке кислород из дыхательного аппарата. Через несколько минут она задышала самостоятельно, - рассказали в Актюбинском ДЧС.

Как рассказали в пресс-службе департамента, пожар произошёл в одном из гаражных кооперативов. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали машины, а также кошку, которая жила в гараже.

SLVMcuQ0at8

aEKOZCkIw68

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.