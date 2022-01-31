В Актобе спасатели вытащили из огня кошку, дали кислород и вернули к жизни
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДЧС Актюбинской области.
Как рассказали в пресс-службе департамента, пожар произошёл в одном из гаражных кооперативов. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали машины, а также кошку, которая жила в гараже.
- Кошка была без признаков жизни. Инспекторы по ЧС реанимировали её. Сделали непрямой массаж сердца, подали кошке кислород из дыхательного аппарата. Через несколько минут она задышала самостоятельно, - рассказали в Актюбинском ДЧС.
SLVMcuQ0at8
aEKOZCkIw68
Фарида ЗАРИПФото и видео предоставлено ДЧС Актюбинской области
