Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДЧС Актюбинской области. В Актобе спасатели вытащили из огня кошку, дали кислород и вернули к жизни Как рассказали в пресс-службе департамента, пожар произошёл в одном из гаражных кооперативов. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали машины, а также кошку, которая жила в гараже.
- Кошка была без признаков жизни. Инспекторы по ЧС реанимировали её. Сделали непрямой массаж сердца, подали кошке кислород из дыхательного аппарата. Через несколько минут она задышала самостоятельно, - рассказали в Актюбинском ДЧС.

SLVMcuQ0at8

aEKOZCkIw68

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП Фото и видео предоставлено ДЧС Актюбинской области