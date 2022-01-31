- В результате прирост извлекаемых запасов нефти составил 39,9 млн тонн. Прирост запасов углеводородов значительно повлияет на экономические показатели АО НК «КазМунайГаз», - отметили в компании.

В пресс-службе НК «КазМунайГаз» сообщили, что на месторождении Узень в Мангистауской области путём доразведки обнаружены новые залежи нефти.По программе доразведки месторождения в течение пяти лет велась высокоразрешающая сейсморазведочная съёмка 3D. В итоге запасы нефти увеличились на 8%. Сейчас компания производит корректировку проекта разработки месторождения для учёта новых запасов.