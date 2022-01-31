- Пожар заметили стражи порядка. Они успели эвакуировать 30 жителей дома, а также вынести из горящей квартиры уже уснувшего мужчину, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Скриншот с видео В пресс-службе департамента полиции Атырауской области проинформировали, что возгорание после взрыва газовой трубы на первом этаже многоэтажного дома в микрорайоне Привокзальный произошло 30 января около 17:30.Пострадавших нет.