- Авария произошла, когда 27-летний водитель на Toyota Camry ехал на зелёный свет светофора, а 24-летний водитель "скорой" двигался на красный цвет. При столкновении LADA Largus столкнулась с дорожным знаком, расположенным на обочине. Двое пассажиров из этого авто были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. В настоящее время ведётся сбор соответствующих документов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

- 30-летней беременной и 26-летней женщине была оказана первичная медицинская помощь. Они получили ушибы. Были отправлены на амбулаторное лечение, - пояснили в облздраве.

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, столкновение LADA Largus и Toyota Camry произошло на перекрёстке улиц Досмухамедова и Тайманова.В управлении здравоохранения Атырауской области пояснили, что пострадали две женщины, одна из них беременная на сроке 37 недель.Другие подробности выясняются.