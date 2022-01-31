Беременная женщина пострадала при столкновении Toyota Camry и «скорой» в Атырау
ДТП произошло 30 января в 21:40, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, столкновение LADA Largus и Toyota Camry произошло на перекрёстке улиц Досмухамедова и Тайманова.
- Авария произошла, когда 27-летний водитель на Toyota Camry ехал на зелёный свет светофора, а 24-летний водитель "скорой" двигался на красный цвет. При столкновении LADA Largus столкнулась с дорожным знаком, расположенным на обочине. Двое пассажиров из этого авто были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. В настоящее время ведётся сбор соответствующих документов, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В управлении здравоохранения Атырауской области пояснили, что пострадали две женщины, одна из них беременная на сроке 37 недель.
- 30-летней беременной и 26-летней женщине была оказана первичная медицинская помощь. Они получили ушибы. Были отправлены на амбулаторное лечение, - пояснили в облздраве.
Другие подробности выясняются.
Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области
